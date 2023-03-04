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  5. Жители Камчатки могут увидеть фестиваль «Снежный путь #МыВместе» онлайн

Жители Камчатки могут увидеть фестиваль «Снежный путь #МыВместе» онлайн

10:05
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Иллюстрация: kamgov.ru
Иллюстрация: kamgov.ru

Камчатский фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь #МыВместе» состоится сегодня, 4 марта, в районе лыжной базы «Лесная». Старт основных мероприятий — с 13 часов.

Прямая трансляция с фестиваля пройдет с 12:30 до 16:00 в RuTube- и YouTube-каналах информационного агентства «Камчатка», а также в эфире камчатских каналов «41 Регион» и «Камчатка 1».

На фестивале будут работать 14 спортивных и творческих площадок, участниками мероприятия станут шесть спортивных федераций и более 300 спортсменов. Для гостей приготовлены площадки тест-драйва, зоны торговли, фуд-корт.

Добраться до места проведения фестиваля можно на городском автобусе № 32, а также на бесплатных шаттлах, которые будут ходить от ТЦ «Глобус» с 11 до 18 часов. Для камчатцев, которые приедут на автомобилях, подготовлена парковка.

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