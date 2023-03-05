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  4. Семилетняя девочка упала в люк на Камчатке

Семилетняя девочка упала в люк на Камчатке

12:30
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Семилетняя девочка упала в люк на Камчатке

Прокуратура Петропавловска-Камчатского организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве на предмет безопасности жизни и здоровья граждан в связи с падением в люк семилетней девочки, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«По предварительным данным, ребенок в районе улицы Кутузова д.1 краевого центра провалился в открытую емкость. Очевидцы происшествия помогли ей выбраться, доставили в лечебное учреждение, медицинская помощь ей не потребовалась, она отпущена домой под наблюдение родителей», – сказано в сообщении.

Помощь спасателей, выехавших на место происшествия, не потребовалась.

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