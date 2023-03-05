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Камчатским студентам рассказали о работе в прокуратуре

12:40
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Камчатским студентам рассказали о работе в прокуратуре

Встреча студентов КамГУ имени В. Беринга с ветераном органов прокуратуры Камчатского края старшим советником юстиции Владимиром Пясталовым и прокурором отдела кадров Натальей Волковой прошла в краевой детской библиотеке имени В. Кручины, сообщила прокуратура Камчатского края в своем telegram-канале.

«В ходе мероприятия подросткам рассказали о профильных учебных заведениях органов прокуратуры, истории создания надзорного ведомства, целях и задачах прокурорского надзора, должностных обязанностях работников», – сказано в сообщении.

Студентам узнали о порядке поступления на службу в органы прокуратуры и о преимуществе института общественных помощников.

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