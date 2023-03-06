Жителя Камчатки будут судить за нападение на полицейского

Завершено расследование уголовного дела 34-летнего жителя Усть-Большерецкого района, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Все произошло в декабре прошлого года. Мужчина, был пьян и дебоширил. Утихомирить его пришёл участковый уполномоченный. Фигурант дела напал на полицейского на лестничной клетке и причинил ему телесные повреждения.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет колонии.