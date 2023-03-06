Читайте нас в социальных сетях:
06 Марта, понедельник
Облачно со снегопадом
ночью -14°C
днем -2°C
ветер 1.7 м/с
Завтра, 07 Марта
Облачно
-8 ... 2°C
ветер 4.2 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Фемида
  4. Жителя Камчатки будут судить за нападение на полицейского

Жителя Камчатки будут судить за нападение на полицейского

09:20
21
Жителя Камчатки будут судить за нападение на полицейского

Завершено расследование уголовного дела 34-летнего жителя Усть-Большерецкого района, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Все произошло в декабре прошлого года. Мужчина, был пьян и дебоширил. Утихомирить его пришёл участковый уполномоченный. Фигурант дела напал на полицейского на лестничной клетке и причинил ему телесные повреждения.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет колонии.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Жителя Бурятии будут судить на Камчатке за нападение с ножом на мужчину
Мигранта будут судить на Камчатке за изнасилование местной жительницы
Жительницу Камчатки будут судить за подкуп госавтоинспектора
Жительнице Камчатки пришлось судиться за компенсацию затрат на льготное лекарство для ребенка
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.