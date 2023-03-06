Отстранили от участия каюра по итогам седьмого этапа гонки «Берингия-2023» на Камчатке

Отстранили от дальнейшего участия в традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия-2023» каюра Анфису Бразалук после окончания ею седьмого этапа «Седанка – Тигиль» 4 марта, сообщает корреспондент информационного агентства «Камчатка». Решение судьи приняли коллегиально.

«Разница между первым местом и восьмым 27 часов и 44 часа. Это очень много. Мы очень долго сомневались, но даже этот короткий этап показывает, что каюр пришёл на час позже лидера. Дальше будет несколько длинных сложных этапов. Мы склоняемся к тому, что собаки не готовы», – прокомментировала решение судья гонки Яна Чикина.

Из девяти каюров, стартовавших в большой гонке 26 февраля, борьбу продолжают семеро участников: по итогам первого этапа от дальнейшего участия отстранили Дмитрия Ичангу.