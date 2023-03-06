Домашний тиран на Камчатке попал под следствие за порчу паспорта сожительницы

Уголовное дело о порче паспорта возбуждено против 40-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по части 1 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».

В полиции рассказали, что фигурант дела поссорился с сожительницей. Женщина сказала, что бросает его и улетает к родителям. Чтобы она не смогла купить билет на самолет, сожитель вырвал из ее российского паспорта страницу с фотографией.

Кроме того во время ссоры мужчина разбил мобильник сожительницы стоимостью 75 тысяч рублей. За это ему инкриминируется часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Избитая женщина обратилась в полицию. Там ей выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит факт причинения телесных повреждений. Ее сожителю грозит еще одна статья.