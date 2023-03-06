Аккаунты жителей Камчатки подверглись массовому взлому

Полицейские расследуют сразу несколько уголовных дел о взломе интернет-аккаунтов жителей Камчатки, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Там рассказали, что на Камчатке, как и по всей стране, получил распространение новый способ мошенничества. Аферисты крадут аккаунты по следующей схеме: потенциальной жертве приходит сообщение из списка контактов с обычной на первый взгляд просьбой. Например, проголосовать за работу ребенка в конкурсе рисунков. К сообщению прикреплена и ссылка для перехода на страницу голосования.

«В открывшемся окне якобы для подтверждения голоса необходимо ввести номер телефона. Затем программа просит ввести код подтверждения, который на самом деле является кодом доступа к аккаунту в мессенджере», – говорится в сообщении.

Мошенники, получившие доступ к чужому аккаунту, свободно пишут с него что хотят. Обычно это просьбы перевести деньги.

Так попалась 58-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Аферист, получив контроль над ее учетной записью, разослал от имени женщины по номерам из ее телефонной книги обращение с просьбой одолжить деньги. Возбуждено дело по части 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

А 36-летняя жительница краевого центра лишилась 19,5 тыс. рублей, поверив «просьбе подруги» перевести той деньги. Это был жулик. Возбуждено дело по статье 158 УК РФ «Мошенничество».

Жертвой мошенников стала и 53-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Ей пришло сообщение в мессенджере с предложением от банка пройти опрос и получить за это бонусы по акции. Женщина в переписке передала код безопасности, полагая, что подтверждает свое участие. На самом деле она передала мошеннику код безопасности от личного кабинета онлайн банкинга. Аферист похитил с ее счета 180 тысяч рублей.