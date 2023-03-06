Средства на питание каюров и группы сопровождения «Берингии – 2023» выделил Фонд «Будущее Камчатки»

Средства на питание каюров и группы сопровождения большой гонки «Берингия – 2023» на Камчатке выделил социально ответвленный бизнес при участии Фонда «Будущее Камчатки».

«Товары продовольственной группы были приобретены для обеспечения питания каюров и группы сопровождения гонки. В бюджете Камчатского края средства на эти цели предусмотрены не были», – рассказали в Фонде.

26 февраля в селе Эссо Быстринского района Камчатского края стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023», участие в которой приняли девять каюров. Встретят каюров на финише в Усть-Камчатске. Протяженность трассы составит более 1 425 километров.

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.