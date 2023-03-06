Более 40 новых случаев коронавируса выявлено за сутки на Камчатке

На Камчатке за минувшие сутки выявлено 42 новых случая COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф.

По данным на 6 марта, в больницах края лежат 66 человек, болеющих COVID-19 (две госпитализации за сутки), 24 из них больны ковидной пневмонией. В стационарах Камчатки из 105 ковидных коек свободными остались 39 (37%).

Общее количество случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 45 тыс. 759. Выздоровели 44 тыс. 453 человека (18 за сутки). От COVID-19 на Камчатке погибли 629 пациентов.

Власти региона призывают людей вакцинироваться и носить в автобусах медицинские маски.