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Здоровье матери и ребенка являются важной составляющей общественного здоровья – медики

12:35
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Здоровье матери и ребенка являются важной составляющей общественного здоровья – медики

Одной из составляющих общественного здоровья является здоровье матери и ребенка, в том числе репродуктивное здоровье и здоровая беременность, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в российских регионах проводится ненатальный скрининг, который позволяет своевременно, в первые дни жизни ребенка, диагностировать заболевания и начать лечение», – рассказали в Центре.

Там добавили, что для повышения ответственного отношения к репродуктивному здоровью Минздрав России разработал одноименный типовой проект.

Задачами проекта «Репродуктивное здоровье» являются оценка состояния здоровья у граждан, повышение медицинской грамотности и информированности населения о факторах риска и способах укрепления здоровья репродуктивной системы.

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