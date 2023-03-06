Три человека за неделю погибли на дорогах Камчатки

На минувшей неделе на дорогах Камчатки зарегистрировано 66 автоаварий без пострадавших и пять дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых три человека погибли и четыре пострадали (из них двое детей), сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

Как сообщалось, первая из смертельных аварий произошла поздно вечером 1 марта на ул. Ларина в Петропавловске-Камчатском. Там 43-летний водитель Mitsubishi Pajero, сдавая назад, протаранил здание торгового центра. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

А рано утром 4 марта на 34 км трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли сразу два человека. Там 22-летний водитель Toyota Sprinter выехал на встречную полосу, врезался в фонарный столб и улетел в кювет. Водитель и его 20-летний пассажир погибли на месте. 17-летний пассажир выжил, его госпитализировали.

Обстоятельства этих аварий выясняют полицейские.

По данным полиции, с 27 февраля по 5 марта на дорогах Камчатки выявлено 22 пьяных водители. Еще 10 от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 34 пешехода нарушили Правила дорожного движения. 43 водителя сели за руль без прав, 149 вели машины не пристегнутыми ремнями безопасности. На стоянку спецхранения отправили 21 автомобиль. Выявлено 6 тыс. 328 административных правонарушений с использованием средств видеофиксации.