Скотник камчатского сельхозпредприятия пустил на мясо казенную корову

В суд передано уголовное дело 37-летнего жителя Елизовского района, обвиняемого в краже коровы (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Фигурант дела - работник по уходу за животными в сельскохозяйственном АО «Заречное», специализирующемся на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве молока.

По данным прокуратуры, весной прошлого года скотник проник в летний загон, вывел из стойла корову и убил животное.

«Мясом впоследствии он расплатился со своим знакомым, которому был должен 40 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Своими действиями обвиняемый причинил «Заречному» более 80 тыс. рублей ущерба.