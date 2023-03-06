Читайте нас в социальных сетях:
06 Марта, понедельник
Облачно со снегопадом
ночью -14°C
днем -2°C
ветер 1.7 м/с
Завтра, 07 Марта
Облачно
-8 ... 2°C
ветер 4.2 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Скотник камчатского сельхозпредприятия пустил на мясо казенную корову

Скотник камчатского сельхозпредприятия пустил на мясо казенную корову

14:50
27
Скотник камчатского сельхозпредприятия пустил на мясо казенную корову

В суд передано уголовное дело 37-летнего жителя Елизовского района, обвиняемого в краже коровы (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Фигурант дела - работник по уходу за животными в сельскохозяйственном АО «Заречное», специализирующемся на разведении молочного крупного рогатого скота и производстве молока.

По данным прокуратуры, весной прошлого года скотник проник в летний загон, вывел из стойла корову и убил животное.

«Мясом впоследствии он расплатился со своим знакомым, которому был должен 40 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Своими действиями обвиняемый причинил «Заречному» более 80 тыс. рублей ущерба.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей Камчатки с Рождеством Христовым
Рождественский Крестный ход прошел в Петропавловске-Камчатском
Более 10 каюров примут участие в камчатской гонке «Берингия-2023»
Два человека насмерть разбились на снегоходе в камчатском селе
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.