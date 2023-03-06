Камчатские врачи рассказали, кто такой врач-неоналотог

Неонатолог – самый первый врач новорожденного ребенка. В ноябре 1987 года врач-неонатолог был добавлен в список медицинских специальностей и должностей в России, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Первые 28 дней жизни ребенка чрезвычайно важны для выявления возможных патологий, симптомы которых впоследствии могут быть стерты. Но в этом случае болезнь может проявляться через месяцы и годы в более тяжелой и трудно поддающейся лечению форме. Ранняя коррекция во многих случаях поможет снизить риск проявления заболевания в более поздний период, чаще всего в подростковом возрасте», – пояснили в Центре.

Там рассказали, что опытный неонатолог – это специалист широкого профиля, который способен видеть и диагностировать ранние признаки нарушений в работе всех систем организма младенца. Его работа заключается в мониторинге развития новорожденного в первый месяц жизни в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи.

«Неонатолог также поддерживает здоровых детей и консультирует родителей о развитии младенцев, проводит полное обследование ребенка и дальнейшее наблюдение за его ростом, дает консультации по грудному вскармливанию и развитию лактации, рекомендации по режиму, гигиене малыша и уходу», – отметили в Центре.

Врачи-неонатологи работают не только в больницах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных или по уходу за новорожденными, но и в поликлиниках.