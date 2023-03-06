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Восьмой этап гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2023» завершили каюры на Камчатке

15:50
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Восьмой этап гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2023» завершили каюры на Камчатке

Продолжается традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023» на Камчатке. Участники преодолели восемь этапов, достигнув села Воямполка, сообщает пресс-служба правительства региона.

«На данный момент каюры преодолели 487 километров со старта в поселке Эссо. По итогам восьми этапов лидерство сохраняют Алексей Попов, Андрей Семашкин и Николай Левковский», – рассказали в правительстве.

Семь участников продолжат борьбу за победу в большой гонке «Берингия – 2023»: по итогам семи этапов каюр Анфиса Бразалук снята с гонки.

По решению судейской коллегии на старте восьмого этапа каюр Анфиса Бразалук была снята с гонки.

26 февраля в селе Эссо Быстринского района стартовала камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023», участие в которой изначально приняли девять каюров. Встретят каюров на финише в Усть-Камчатске. Протяженность трассы составит более 1 425 километров.

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