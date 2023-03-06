Выбрать лучший молодежный брендбук могут жители Камчатки

Голосование за брендбук «Молодежь Камчатки» стартовало на полуострове. Отдать свой голос можно до 14 марта на платформе «Камчатка в порядке», сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 25 января по 24 февраля проходил отбор конкурсных заявок по разработке брендбука камчатской молодежи. Творческие и инициативные ребята трудились над его разработкой. После сбора заявок прошло заседание конкурсной комиссии. В финал прошли 12 работ и сейчас жители могут решить, кто станет победителем. Голосование будет проходить до 14 марта на платформе “Камчатка в порядке”», — сообщил заместитель директора Дворца молодежи Владимир Штиф.

Он пояснил, что прогоолосовать за понравившийся брендбук можно по ссылке.

Конкурс на создание бренда «Молодежь Камчатки» объявили в ходе открытия Года молодежи в регионе. Логотип-победитель будут использовать при проведении различных молодежных мероприятий, в первую очередь при проведении форума «Экосистема. Заповедный край», который проводится в крае согласно поручению Президента РФ Владимира Путина ежегодно.