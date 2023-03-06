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Консультация неонатолога необходима всем младенцам – врачи

17:45
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Консультация неонатолога необходима всем младенцам – врачи

Консультативное обследование у неонатолога рекомендуют всем детям первого месяца жизни, в том числе полностью здоровым, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Многие скрытые патологии у новорожденного имеют симптомы, которые могут быть обнаружены только специалистом», – рассказали в Центре.

Поэтому визит к неонатологу требуется в следующих случаях: преждевременные роды, врожденные пороки развития, неврологические симптомы, внутриутробные инфекции и их последствия, гипоксия плода во время беременности, длительная желтуха новорожденного, появление сыпи и опрелостей, грыжи и подозрения на них, родовые травмы.

«Чем раньше диагностировано отклонение от нормы и начато лечение, тем меньше вреда оно наносит организму ребёнка. При этом ценным является каждый день этого короткого, но очень важного периода», – пояснили в Центре.

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