Консультация неонатолога необходима всем младенцам – врачи

Консультативное обследование у неонатолога рекомендуют всем детям первого месяца жизни, в том числе полностью здоровым, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Многие скрытые патологии у новорожденного имеют симптомы, которые могут быть обнаружены только специалистом», – рассказали в Центре.

Поэтому визит к неонатологу требуется в следующих случаях: преждевременные роды, врожденные пороки развития, неврологические симптомы, внутриутробные инфекции и их последствия, гипоксия плода во время беременности, длительная желтуха новорожденного, появление сыпи и опрелостей, грыжи и подозрения на них, родовые травмы.

«Чем раньше диагностировано отклонение от нормы и начато лечение, тем меньше вреда оно наносит организму ребёнка. При этом ценным является каждый день этого короткого, но очень важного периода», – пояснили в Центре.