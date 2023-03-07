Путин предложил тиражировать идею социальных «паспортов» семей мобилизованных по всей РФ

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил губернатора Курганской области Вадима Шумкова за инициативы по поддержке семей мобилизованных и предложил тиражировать идею социальных «паспортов», в которых бы учитывались их нужды, по всей стране, передает РИА Новости.

В ходе встречи, которая состоялась в режиме видеосвязи в понедельник, Шумков заявил, что в регионе взяли под опеку семьи мобилизованных. Для этих целей разработан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать - от ремонта до единовременной материальной помощи.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и, прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», – отреагировал Путин.

Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны быть развернуты во всех российских регионах в 2023 году. По словам президента, работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи - простым, по принципу одного окна, без бюрократии. Он отметил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, координатор.

Социальные паспорта семей участников специальной военной операции, которые позволяют реагировать на потребности этой категории жителей, уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.