Житель Петропавловска напал в банке на парня и отобрал 6 тысяч рублей с картой

Полицейские возбудили уголовные дела против 26-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, отобравшего у молодого человека деньги и банковскую карту, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Фигуранту инкриминируются часть 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В полиции рассказали, что преступление молодой человек совершил поздно вечером в офисе самообслуживания банка на улице Тушканова в краевом центре. Угрозами он заставил 25-летнего парня отдать ему 6 тыс. рублей. Похитил он и банковскую карту потерпевшего, с которой расплатился в магазинах на 3 тыс. 950 рублей.

Подозреваемый задержан.