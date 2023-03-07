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  4. Житель Петропавловска напал в банке на парня и отобрал 6 тысяч рублей с картой

Житель Петропавловска напал в банке на парня и отобрал 6 тысяч рублей с картой

11:20
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Житель Петропавловска напал в банке на парня и отобрал 6 тысяч рублей с картой

Полицейские возбудили уголовные дела против 26-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, отобравшего у молодого человека деньги и банковскую карту, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Фигуранту инкриминируются часть 1 статьи 163 УК РФ (вымогательство) и пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В полиции рассказали, что преступление молодой человек совершил поздно вечером в офисе самообслуживания банка на улице Тушканова в краевом центре. Угрозами он заставил 25-летнего парня отдать ему 6 тыс. рублей. Похитил он и банковскую карту потерпевшего, с которой расплатился в магазинах на 3 тыс. 950 рублей.

Подозреваемый задержан.

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