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Пожар в плавдоке потушили в Петропавловске

11:50
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Пожар в плавдоке потушили в Петропавловске

Специалисты выясняют причину пожара в плавучем доке, полыхавшем в Петропавловске-Камчатском, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар в отсеке плавдока размером 1,5 на 2 метра произошел в понедельник на улице Сахалинская. Пламя тушили боевые расчёты второй пожарно-спасательной части - 12 человек на двух автоцистернах. С огнем они справились за полтора часа.

«В результате пожара повреждена внутренняя обшивка отсека на площади 15 квадратных метров», – отметили в МЧС

В ведомстве подчеркнули, что люди в этом пожаре не пострадали.

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