Дорогостоящую технику закупили для участников спецоперации при участии Фонда «Будущее Камчатки»

Совместно с правительством региона, социально ответственным бизнесом, при участии Фонда «Будущее Камчатки» продолжается оказание гуманитарной помощи Дважды Краснознаменной 40-ой отдельной Краснодарско-Харбинская бригаде морской пехоты, которая принимает участие в спецоперации.

Для бойцов были закуплены автомобильные радиостанции COMRADE R 90 UNF DMR, блоки питания TURBOSKY BP-20, автомобильные антенны TURBOSKY на магните, ретрансляторы Motorola slr-5500 UNF, антенны базовые OPEK UH-2401A, радиостанции Comrade R11 UNF Radio, электроагрегаты 5-7 Кат 220 В, Motorola DP4600+шифрование AES 256, квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermai.

Дважды Краснознаменная 40-я отдельная Краснодарско-Харбинская бригада морской пехоты сформирована 22 сентября 1918 года, под наименованием 2-й Николаевской пехотной дивизии из полков, созданных на основе партизанских отрядов. В 1937 году Краснодарскую дивизию перебазировали на Дальний Восток, где назревал военный конфликт с японцами. Летом 1938 года 195-й Ейский стрелковый полк дивизии участвовал в боях у озера Хасан. Вступила в бой с началом войны с Японией. За боевые заслуги дивизия удостоена почетного наименования «Харбинская». После войны формирование некоторое время находилось в Хабаровском крае, а затем было переведено на Камчатку.

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.