Чиникин йилыйил-пыттоӈгыйӈын пэлалг’ын пэнинэлг’ыйык

Г’оямтав’элг’ын итти майӈыӄавэгыйӈын-явак в’аняватгыйӈын ченэнелэн. Тит йыг’уевэтык пэягыйӈын гамгаелэн, ваята нэтэйкын ангыт- ымваятэн г’ылв’ый ченэнелэн.

24 гивив’явал 30-йык Майӈыконференцияк ЮНЕСКО нантоӈвавын Ымваятэн г’ылв’ый ченэнелэн. В’уччин гиллин кытэплейыг’элгык 1999 гэвэгыйӈык, г’ам наӈвон тилик чыӄг’ивив’йыг’илгык 2000 гэвэгыйӈык.

Палский яйгочав’ӈыяк галай в’алэлӈатгыйӈын ныннылг’ын «Чининкин йилыйил- пыттоӈгыйӈын пэлалг’ын пэнинэлг’ыйык». Йытг’эннин ямкылг’у инэнгыюлэвычг’э мыльмылык Жиркова Мария Разумовна. В’утку мойкыӈ нанг’ояв’ламык, мэӈинет китыӈ мойкыӈ чининкин йилыйил, ынно пэлалг’ын мойкыӈ пэнинэлг’э.

Ялӄэв’ма классэтыӈ мочгынан мытлыг’ун выставкак: ноталайвыкалэкал мойыкэтонотакэн, миӈкы гэнг’уевэллинэв’ нутэв’ ваятэн, ычгин амалваӈ валг’о кимитг’ав’, ӈанӄо стенд «Нэӈинмыӄин чининкин йилыйил», миӈкы наннепаннав’ кроссвордав’, картинкав’, калив’и, пазло то азбукав’. Мэльынки стенд ынняӄ ныннылг’ын « Ымваятэн г’ылв’ый ченэнелэн», миӈкы г’опта ганнепалэнав’ вэтато ейгучев’ӈылг’ычгин, лыг’улӄылу то партарӄык гэччилин нымэйыӈӄин, митг’айин пичгын гамваятэн Россиякэн, Камчаткакэн. Яӈъя гакалилинав’ мэтг’атвыӈгыйӈо, пословицав’, поговоркав’ то загпадкав’ чав’чываелычг’энаӈ.

То, ӄыгит, инэллэчг’ыйык Дедык Кристинанак, Танянак Краснобаевынак то Дашанак Омай, нэнв’эӈэтын в’алэлӈатгыйӈын, натвын историян ангытэн. Гамгаваят-ӈаен яӈъя ычгин культуран, историян, ёнатгыйӈын. То еван, йилыйил. Амкумг’у лыӈык в’аняв майӈываятэн то ӄаяваятычгэн- ынаняноткэн яёг’ыӈгыйӈын.

В’утку омакаллай лыгэтомго, нымэлӄинэв’ энаялг’о, ямкылг’у гамгаваятэн, мэкив’ котгымаллаӈ амкумг’у йылӈык йилу. Эллай стихотвоорени яв’, панэнатво, ӄулив’ то мылаво то еван еӄин валг’о ычгин пичгу. Кмиӈа гнаваломнав’ в’аняватылг’о мэльгытаньӈычг’энаӈ, бурятскийелычг’энаӈ, ительменычг’энаӈ, чав’чывачг’энаӈ, ӄояямкычг’энаӈ. Етылг’у гайӄыкмиӈа эллай физминуткак английскийелычг’энаӈ, оечваллай «Мучгинэв’ чав’чываӈэнмолг’атгыйӈо» то «Елынымэтычг’о», еван итти викторина «Камчаткэн нутэнут – гэйгулэлин то чеймыкмн» темайпыӈ: «Йилыйил», «Историян Камчаткэн», «Этгыйӈо то традицияв’», «Миӈкы мую мыткоёналлаӈ», «Чав’чывачгэн нынну», «Литературан», «Пословицав’ топоговорав’», «ПичгуКамчаткакэн». Ейгучев’ӈылг’ыйык Паланский колледжакэн нэнг’уевэтыӈ лымӈыль «Яяпэль» мойкакычг’энаӈ то ӄояямкычг’наӈ.

Инэллэчг’э Дедык Кристинанак, ынно практикант, тывынэн институтакъет Айгытӄываятэн, миӈкы ынно куейгучев’ӈыӈ, еӄин кояйгочав’ӈылаӈ университетык , ныннылг’ын А.И.Герцена, мэӈин айӈоныӈӄо ӄонпыӈ омакаӈ ымыӈ ваятык Россиякэн кутгыматыӈ амкумг’улыӈык, амъел тилик Айгытӄываятэн Россиякэн йилу то культуран.

Инэллэчг’ыйк найылӈын митг’айин стихотворениян кабардино-балкарской поэтессанын Т.Зумакуловойынын «Ӈыччеӄ йилыт». Ӄыйылӈылагыткы ӈанкакэн чывипыт:

Чининкин йилыйил!

Ынно ыпполеӈко гымнан гэйгулэлин.

Ыныкйилэ витку тытвын гымнан в’аняв’ «ыммэ»…

Ӈэвэӄ тыянтыгэванӈын чининкуин йилыйил-

Эйилыкэ тыенг’элыӈ.

Г’ам тынтымӈэв’ӈын мэлгытаньӈэн-

Эвилюкину тыенг’элыӈ.

Пылыткоӈвок ымоӈ етылг’у ӈыволай мылавык норгали гайӄыаӈаӈъята « Чав’чывэн мылав’гыйӈын». Еван эллай ӄэвийычг’у! Уйичву, калив’ йылнин Хамидулинанак О.Н, вэтатычг’а КГБУ «Корякский центракэнваят творчествакэн». Выг’аек ымоӈ ныг’эйӈэв’нэв’ чаенвыӈ, миӈкы эллай киликил, милютэтг’ул, тайкыӄлевав’ то этг’о ӈынвыӄ чачапэчго.

Гантоӈвав’лэн В’ачаӈанак.

Родной язык – богатое наследство

Человеку достался такой уникальный дар – обладать даром слова – общаться, передавать эмоции на своем родном языке. Подчеркнуть самобытность, уникальность каждого языка, попытались люди на международном уровне, создав одноименный праздник – Международный день родного языка.

24 года тому назад на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО учредили Международный день родного языка. Это было в ноябре 1999 года,а начали отмечать стали с февраля 2000-го.

В Паланской школе прошло мероприятие под названием «Родной язык – богатое наследство». А принимала гостей учитель начальных классов Жиркова Мария Разумовна. На этом мероприятии нам показали значимость родного языка, как уникального наследия человечества.

При входе в класс мы увидели на выставке: карту нашей родины, где показаны регионы и представители в национальных костюмах, стенд «Занимательный родной язык», где выставлены кроссворды, наглядные картинки, рисунки ребят, учебные пособия, книги, дидактический материал, пазлы, азбуку. Далее стенд с заголовком «Международный день родного языка», где выставлены проектные работы учащихся, фотографии с мероприятий и на партах большая, вкусная выставка кухни России, Камчатки. Отдельно оформлены благопожелания, пословицы, поговорки, мудрые изречения, загадки на корякском языке.

И вот ведущие Дедык Кристина, Таня Краснобавева и Даша Омай открыли и вели мероприятие с погружением в историю создания праздника. Каждый народ — это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык. Сберечь языковую базу и большого народа, и самой малочисленной народности — очень важная задача.

Здесь собрались настоящие друзья, добрые соседи, представители разных народов, которые стараются сберечь языки (свои – Ред.). Прозвучали стихотворения, рассказы, песни итанцы и рецепты разных народов (букв. «какие у них есть рецепты» – Ред.). Дети услышали разговоры на русском языке, бурятском языке, ительменском языке, корякском языке, эвенском языке. Пришедшие гости с ребятами были на физминутке на английском языке, играли в «Наши корякские потешки» и «Переводчика» (букв. «Мастера языков» – Ред.)», прошла викторина «Камчатскаятундра – знакомая и близкая» по темам: «Язык», «История Камчатского края», «Обряды (букв. «то, что мы делаем» – Ред.) и традиции», «Где мы живем», «Корякские имена», «Литература», «Пословицы и поговорки», «Камчатская еда».Студенты Паланского колледжа показали инсценировку «Теремок» на корякском и эвенском языках.

Ведущая Дедык Кристина, практикант, рассказала об институте народов Севера, где она учится, о традиционном педагогическом образовании в университете им. А. И. Герцена, которое неразрывно связано с историей зарождения, развития и сохранения у народов Севера в России языков и культур.

Ведущие прочитали красивое стихотворение кабардино-балкарской поэтессы Т. Зумакуловой «Два языка». Предоставляем отрывок:

Родной язык!

Он с детства мне знаком.

На нем впервые я сказала “мама”…

Забыв родной язык –

Я онемею.

Утратив русский –

Стану я глухой.

Заканчивая все приезжие гости стали танцевать норгали с песней «Корякская пляска»! А еще были подарки! Игры, книги вручила Хамидулина О.Н, и.о КГБУ «Корякский центр народного творчества». Вскоре всех позвали пить чай, где были кылыкил, зайчатина, блины и еще много вкусностей.

Подготовила В’ачаӈа.