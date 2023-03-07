Законопроект о МРОТ в 19 242 рубля с 1 января 2024 года внесен в Госдуму

Законопроект, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года в размере 19 242 рублей в месяц, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Нина Останина и Мария Дробот, передает ТАСС.

Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

По действующему законодательству, с 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Авторы инициативы предлагают увеличить эту сумму на 3 тысячи рублей.

«Во исполнение послания президента Российской Федерации проектом федерального закона <...> предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установив МРОТ с 1 января 2024 года в сумме 19 тысяч 242 рубля в месяц», – указано в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту авторы инициативы указали, что дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году в связи с принятием законопроекта составят 18,5 млрд рублей.

МРОТ – денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих должностных обязанностей.

В ходе послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин заявил, что власти будут и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда выше инфляции, так, с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению предлагается провести еще одно – на 10%, до 19,2 тысячи рублей.