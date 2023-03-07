Читайте нас в социальных сетях:
07 Марта, вторник
Облачно
ночью -8°C
днем 2°C
ветер 4.2 м/с
Завтра, 08 Марта
Пасмурно со снегопадом
-7 ... 1°C
ветер 4.2 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Шесть камчатских семей отмечают новоселье в селе Тиличики

Шесть камчатских семей отмечают новоселье в селе Тиличики

12:45
25
Шесть камчатских семей отмечают новоселье в селе Тиличики

Шесть камчатских семей начнут обживать новые квартиры в селе Тиличики, сообщил губернатор края во время рабочей поездки в Олюторский район в своем telegram-канале.

«В доме шесть квартир, столько же семей стали обладателями комфортного жилья. Хочу ещё раз пожелать новосёлам благополучия и счастья в новых квартирах», – сказано в сообщении.

Квартиры выкуплены администрацией района у застройщика для специалистов социальной сферы и жителей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для этого из краевого бюджета выделили субсидию муниципалитету.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Четыре призовых места заняли спортсмены из села Тиличики на первенстве Камчатского края по самбо
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей Камчатки с Рождеством Христовым
Алкоголь улучшает самочувствие, но не здоровье — камчатские врачи
Рождественский Крестный ход прошел в Петропавловске-Камчатском
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.