Шесть камчатских семей отмечают новоселье в селе Тиличики

Шесть камчатских семей начнут обживать новые квартиры в селе Тиличики, сообщил губернатор края во время рабочей поездки в Олюторский район в своем telegram-канале.

«В доме шесть квартир, столько же семей стали обладателями комфортного жилья. Хочу ещё раз пожелать новосёлам благополучия и счастья в новых квартирах», – сказано в сообщении.

Квартиры выкуплены администрацией района у застройщика для специалистов социальной сферы и жителей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Для этого из краевого бюджета выделили субсидию муниципалитету.