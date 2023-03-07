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  4. Водовод построят в камчатском селе Апука

Водовод построят в камчатском селе Апука

15:11
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Водовод построят в камчатском селе Апука

После завершения строительства модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Апука Олюторский района планируют построить водовод. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Там уже в этом году будет завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения». После этого подойдём к реализации вопросов нового водовода, затем будет планировать строительство школы», – сказал губернатор Владимир Солодов.

Глава региона отметил, что кроме строительства будут выполняться и плановые работы – такие как ремонт зала в доме культуры.

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