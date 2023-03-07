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Перечень продуктов, доставку которых будут субсидировать в отдаленные поселки, расширят на Камчатке

15:40
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Перечень продуктов, доставку которых будут субсидировать в отдаленные поселки, расширят на Камчатке

Перечень продуктов, доставку которых будут субсидировать в отдаленные поселки полуострова, расширят на Камчатке. Также увеличат количество участвующих в этой работе магазинов. Соответствующее поручение дал губернатор региона Владимир Солодов.

«Мы в этом году, как и в других районах Камчатского края, реализовали проект по субсидированию доставки социально значимых продуктов питания, они, к слову, есть в ассортименте и здесь в магазине. Главное, что жители отмечают позитивный эффект, просят расширить номенклатуру, количество участвующих магазинов. Будем прорабатывать этот вопрос и, в том числе, доставку скоропортящихся продуктов», – рассказал Владимир Солодов после посещения магазина в селе Оссора.

По словам губернатора, сейчас, в частности, прорабатывается вопрос о доставке на север полуострова продукции птицефабрики «Пионерское» по ценам без надбавок.

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