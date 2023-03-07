Камчатские врачи предостерегают молодых мам от кормления младенцев детскими смесями

Врачи-педиатры предостерегают молодых мам от кормления младенцев детскими смесями. Специалисты убеждены, что до сих пор не существует такой смеси, которая могла бы полноценно заменить материнское молоко, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Конечно же, таких смесей, стопроцентно замещающих грудное молоко, нет, потому что, сколько бы ни старались, все равно подвести смесь к составу грудного молока не получается, к сожалению, ни у кого», – рассказала врач-педиатр высшей категории Петропавловской детской поликлиники №1 Зелиха Пилко.

Кроме того, кормление смесями новорожденных специалисты называют метаболическим армагеддоном.

«Как только ребенок рождается, многие сразу дают адаптированные смеси, хотя считается, что это метаболическая трагедия, чуть ли не армагеддон, ведь белок коровьего молока разрушает энтероциты желудка. Поэтому сейчас вообще рекомендуется давать сцеженное молоко или донорское молоко, но ни в коем случае не назначать ребенку искусственную смесь с самого рождения», – сказала специалист.

Зелиха Пилко назвала ситуации, когда по каким-то причинном кормление невозможно, и тогда малыш вынужден питаться смесями.

«Противопоказанием может стать ВИЧ-инфекция, но до получения двух отрицательных результатов анализа на это вирус, то есть после получения отрицательных анализов кормить грудью можно. Очень часто спрашивают родители, можно ли кормить с мастопатией и т. д. Отвечу: это не является противопоказанием, кормить обязательно. Даже если мама попала в стационар, то рекомендуется сцеживать молоко, чтобы его сохранить до выписки и в дальнейшем кормить все-таки грудью. Таких категорических противопоказаний, чтобы совсем не кормить ребенка, почти нет. Да, при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, естественно, кормить грудью нельзя, но и тут в период ремиссии кормление допускается», – пояснила врач-педиатр.

Специалист скептически отнеслась к утверждению некоторых молодых мам о том, что кормление портит грудь.

«Нет, это неправда. В медицинской литературе везде написано, что мама даже не полнеет. Если она кормит ребенка грудью, то выделяется огромное количество эндорфинов и эти гормоны удерживают от лишнего веса, от депрессии и всех остальных негативных эмоций. Ничего нигде не обвисает. Ну, естественно земное притяжение есть, и обвиснет и без кормления грудью, поэтому это не причина отказаться от грудного вскармливания», – добавила врач.

Грудное молоко незаменимо, считают специалисты. С такого вскармливания начинается жизнь малыша, и именно от грудного молока зависит то, насколько она будет полноценной и здоровой.