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  4. Ирина Яровая поздравила женщин Камчатки с 8 марта

Ирина Яровая поздравила женщин Камчатки с 8 марта

12:10
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Ирина Яровая поздравила женщин Камчатки с 8 марта

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поздравила жительниц Камчатки с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! Восьмое марта традиционно соединяет в себе красоту, мудрость и гармонию. Конечно, успех женщины никогда не может быть в противоречии с её главным предназначением – счастьем материнства. От всего сердца желаю, чтобы в жизни каждой из вас обязательно был детский смех и, конечно, возможность самореализации. Желаю вам мира, добра, благополучия и счастливых влюблённых глаз. И пусть всегда ваш успех будет успехом вашей семьи и нашей родной Камчатки», – сказала Ирина Яровая.

В России «женский день» в первый раз состоялся 2 марта 1913 года. 8 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Сейчас восьмое марта – праздник весны, красоты и всех женщин.

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