Читайте нас в социальных сетях:
08 Марта, среда
Облачно со снегопадом
ночью -7°C
днем 0°C
ветер 2.5 м/с
Завтра, 09 Марта
Облачно со снегопадом
-6 ... -1°C
ветер 3.1 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Камчатские врачи рассказали о неонатальном скрининге

Камчатские врачи рассказали о неонатальном скрининге

14:30
28
Камчатские врачи рассказали о неонатальном скрининге

Камчатский неонатолог рассказала об обследовании новорожденных на прошедшей видеоконференции на тему здоровья мамы и новорожденного, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Неонатальный скрининг – это проведение массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания, такие как: адреногенитальный синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия. Это важное обследование, позволяющее уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии. Неофициально его называют «пяточным» тестом, поскольку кровь берется из пяточки и наносится на специальный тест-бланк», – сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что от неонатального скрининга можно отказаться, но при этом нужно понимать, что при отказе от обследования ребенка диагноз наследственного или врожденного заболевания будет поставлен несвоевременно и лечение будет начато поздно, что приведет к негативным последствиям для его здоровья.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Камчатские врачи рассказали, как физическая активность влияет на организм человека
Камчатские врачи рассказали, с какими болезнями помогает бороться физическая активность
Камчатские врачи рассказали, как организовать свои тренировки дома
Камчатские врачи рассказали, как избежать неинфекционных заболеваний
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.