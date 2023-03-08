Камчатские врачи рассказали о неонатальном скрининге

Камчатский неонатолог рассказала об обследовании новорожденных на прошедшей видеоконференции на тему здоровья мамы и новорожденного, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Неонатальный скрининг – это проведение массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания, такие как: адреногенитальный синдром, галактоземия, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, фенилкетонурия. Это важное обследование, позволяющее уже в первые дни жизни ребенка выявить серьезные врожденные патологии. Неофициально его называют «пяточным» тестом, поскольку кровь берется из пяточки и наносится на специальный тест-бланк», – сказано в сообщении.

Специалисты отметили, что от неонатального скрининга можно отказаться, но при этом нужно понимать, что при отказе от обследования ребенка диагноз наследственного или врожденного заболевания будет поставлен несвоевременно и лечение будет начато поздно, что приведет к негативным последствиям для его здоровья.