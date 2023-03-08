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Студию психологического театра откроют на Камчатке

15:50
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Студию психологического театра откроют на Камчатке

Студию психологического театра откроют 11 марта в отделе по работе с молодежью камчатской краевой библиотеки имени Крашенинникова, сообщили на сайте учреждения.

«Будущие участники смогут раскрыть свой творческий потенциал, расширить границы мышления и раскрепоститься. В студии также пройдут занятия по развитию внимания и памяти, технике речи и дыхания, а также по действиям в стрессовых ситуациях и решению разного рода проблем», – сказано в сообщении.

Сотрудники отдела добавили, что занятия помогут избавиться от зажимов и страхов во время выступлений, побороть волнение и научиться держаться перед публикой.

Первая встреча в студии психологического театра пройдет 11 марта в 15:00, далее занятия будут проводить в понедельник в 18:30 и в среду в 15:00.

Количество мест ограничено, необходима предварительная запись по телефону: 25-19-14.

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