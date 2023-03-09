Читайте нас в социальных сетях:
09 Марта, четверг
Облачно со снегопадом
ночью -8°C
днем -1°C
ветер 3.3 м/с
Завтра, 10 Марта
Облачно
-8 ... 1°C
ветер 1.9 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Хозяйка «резиновой квартиры» попала под следствие на Камчатке

Хозяйка «резиновой квартиры» попала под следствие на Камчатке

09:25
35
Хозяйка «резиновой квартиры» попала под следствие на Камчатке

Полицейские возбудили против 43-летней жительницы Петропавловска-Камчатского уголовное дело о «резиновой квартире», сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В полиции рассказали, что женщина поставила на миграционный учет шестерых граждан одной из республик СНГ. Она зарегистрировала их в своей однокомнатной квартире, куда, конечно, не собиралась пускать иностранцев на постой.

Преступление выявил участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Хозяйка бассейна с кипятком на Камчатке заплатит более миллиона рублей за ожоги обварившегося ребенка
Судебное следствие по апелляции сотрудников Кроноцкого заповедника началось сегодня на Камчатке
Житель Камчатки попал под следствие по делу о мошенничестве с топливными картами
Житель Камчатки стал фигурантом дела о «резиновой квартире»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.