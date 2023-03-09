Хозяйка «резиновой квартиры» попала под следствие на Камчатке

Полицейские возбудили против 43-летней жительницы Петропавловска-Камчатского уголовное дело о «резиновой квартире», сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Дело возбуждено по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В полиции рассказали, что женщина поставила на миграционный учет шестерых граждан одной из республик СНГ. Она зарегистрировала их в своей однокомнатной квартире, куда, конечно, не собиралась пускать иностранцев на постой.

Преступление выявил участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по Петропавловску-Камчатскому.