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Путин: российские военные на линии фронта благодарят женщин, берегут их

09:55
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Путин: российские военные на линии фронта благодарят женщин, берегут их

Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин в среду вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных – многодетные матери и медицинские работники.

«Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое», – сказал Путин во время общения с участницами церемонии.

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