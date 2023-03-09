Путин: российские военные на линии фронта благодарят женщин, берегут их

Российские военные, находящиеся в зоне специальной военной операции на Украине благодарны российским женщинам и бережно к ним относятся, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Путин в среду вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных – многодетные матери и медицинские работники.

«Я знаю, что ребята и на линии фронта поздравляют своих женщин, бережно к ним относятся и очень благодарны за ту помощь, которая оказывается тем, кто в ней нуждается. Вам спасибо большое», – сказал Путин во время общения с участницами церемонии.