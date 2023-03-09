Путин: женщины являются важнейшей частью русского народа

Женщины являются важнейшей частью русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения в Кремле с участницами вручения государственных наград россиянкам за выдающиеся заслуги.

«Кто-то из выступавших сказал спасибо большое русскому народу. Я хочу сказать, что вы, вообще женщины страны и есть важнейшая часть русского народа. Вам спасибо большое за вашу работу», – цитирует Путина РИА Новости.

Путин 8 марта вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных - многодетные матери и медицинские работники.