Путин пообщался с матерью-героиней: как справляетесь, не понимаю

Президент России Владимир Путин удивился, как одной из награжденных россиянок удается справляться с 13 детьми, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в Кремле в честь Международного женского дня вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги, среди награжденных – многодетные матери и медицинские работники. Кроме того, были присвоены звания заслуженных работников в ряде отраслей – медицина, ракетно-космическая промышленность, сельское хозяйство, соцзащита, текстильная и легкая промышленность, транспорт.

«У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь? Я не понимаю», – признался президент многодетной матери, которая получила звание «Мать-героиня».

Президент России также поинтересовался, чем занимается отец семейства и где живет семья.