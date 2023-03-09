Путин призвал объединять усилия для поддержки семей погибших военных

Президент России Владимир Путин призвал объединять усилия в работе по поддержке семей погибших участников спецоперации, передает РИА Новости.

Глава государства в среду в Кремле вручил государственные награды россиянкам за выдающиеся заслуги.

«Сейчас вот создаем этот государственный фонд, который вы наверняка знаете. Надо объединять усилия всех в этом направлении. Обязательно», – сказал Путин во время общения после церемонии.

В конце февраля, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Как заявил 1 марта премьер-министр Михаил Мишустин, работа по формированию фонда уже началась.