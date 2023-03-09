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  4. Руководителя камчатской «управляйки» отправили под суд за растрату 14 млн рублей

Руководителя камчатской «управляйки» отправили под суд за растрату 14 млн рублей

10:55
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Руководителя камчатской «управляйки» отправили под суд за растрату 14 млн рублей

В Петропавловск-Камчатский городской суд направлено уголовное дело 49-летней руководителя управляющей компании, обвиняемой в растрате более 14 млн рублей, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Женщине инкриминируется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель «управляйки» на протяжении пяти с половиной лет похищала деньги, которые жильцы многоквартирных домов платили за услуги ресурсоснабжающей организации и регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

«Деньги перечислялись по мнимым основаниям на подконтрольные ей счета индивидуального предпринимателя», – говорится в сообщении.

Предприятиям ЖКХ причинен ущерб в размере более 14 млн рублей.

Имущество обвиняемой арестовано.

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