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  5. Глазами каюра: Николай Левковский о десятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

Глазами каюра: Николай Левковский о десятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

11:35
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Глазами каюра: Николай Левковский о десятом этапе гонки «Берингия – 2023» на Камчатке

Своими впечатлениями о десятом этапе традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2023» «р. Кахтана – Палана» с корреспондентом ИА «Камчатка» поделился участник гонки Николай Левковский.

«Я не никогда не пускаю собак в галоп, а приучаю их к бегу рысцой с того момента, как они начинают бегать в упряжке. У каждого каюра своя стратегия, свои правила, приметы и я не исключение. Как по мне, так именно рысца позволяет показать хорошее время на этапе, а также такой бег наименее травмоопасен для животных», – рассказал Николай Левковский.

Десятый этап гонки завершился 7 марта. Длина отрезка пути составила 70 километров.

Одиннадцатый этап продолжительностью 80 километров стартует 9 марта из поселка Палана.

Десять этапов гонки «Берингия – 2023» позади. Фоторепортаж

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