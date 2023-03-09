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  4. Двух крупье и финансиста подпольного казино будут судить на Камчатке

Двух крупье и финансиста подпольного казино будут судить на Камчатке

11:45
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Двух крупье и финансиста подпольного казино будут судить на Камчатке

В городе Елизово завершено расследование уголовных дел трех женщин, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (часть 3 статьи 171.2 УК РФ), сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Там рассказали, что игорным бизнесом с использованием оборудования, подключенного к интернету, обвиняемые занимались в Елизове и Петропавловске-Камчатском с 2021 года по июнь 2022 года.

40-летняя фигурантка дела занималась финансовым обеспечением работы игровых клубов, а две ее подельницы выполняли роли крупье – они были операторами, в обязанности которых входило проведение азартных игр, общение с клиентами, сбор денег.

Подпольные казино ликвидировали сотрудники краевых управлений МВД и ФСБ.

«Уголовные дела обвиняемых выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. Они переданы прокурору для утверждения обвинительных заключений», - отметили в СК.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной группы продолжается.

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