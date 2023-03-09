Вышел новый выпуск газеты «Рыбак Камчатки» от 8 марта!

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До окончания Охотоморской минтаевой путины остается месяц. О сегодняшних результатах и перспективах промысла расскажет материал «Ударники Охотоморья».

Три года назад впервые в истории суд признал банкротом родовую общину КМНС. Это была камчатская община «Калан». Мы решили узнать, как она живет сейчас. Подробности – в статье «Коренные малочисленные банкроты».

Проект по защите камчатских нерестовых рек от влияния горнорудных работ – под вопросом. Если проблема не решится до мая, придется все начинать сначала. Читайте об этом в публикации «В ожидании заповедных зон».

Наш рыболовецкий флот должен отказаться от технических средств контроля системы «Инмарсат», заменив их на российский аналог. Да, российским рыбакам небезопасно зависеть от зарубежных систем навигации и связи. И все же это решение вызывает вопросы. Ищем ответы в материале ««Гонец» идет на смену».

Судьба Валентины Орликовой опровергает расхожую фразу о несовместимости женщин и флота. Она стала капитаном дальнего плавания, первой в мире женщиной-капитаном большого морозильного рыболовного траулера и китобойного судна. Ей посвящена публикация «Капитан Валентина».

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