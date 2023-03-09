Средства на награды для победителей детской гонки «Дюлин» выделил Фонд «Будущее Камчатки»

Победителей детской гонки «Дюлин «Берингия – 2023» наградли на Камчатке. Средства на это выделил социально ответственный бизнес при участии Фонда «Будущее Камчатки».

Все участники заезда получили комплекты теплой одежды от правительства Камчатского края и памятные подарки. Победителям вручили ценные призы, медали и кубки.

Среди самых юных участников соревнований победителем стал Матвей Дубовик из Петропавловска-Камчатского. Он прошел трассу в 2,1 километра за пять минут. На втором месте Дарина Нуйкавье, третье место у Андрея Левковского из Усть-Хайрюзова.

В возрастной категории от 12 до 14 лет победителем гонки стал Кирилл Камчугов. Он преодолел дистанцию в 3,2 километра за 6 минут и 46 секунд. Второе место, с отставанием от лидера в три секунды, у Екатерины Язвенко. Третье место занял Денис Тарасов.

В самой старшей возрастной категории – от 15 до 17 лет – первое место завоевал Александр Салагор, второе место заняла София Говорова, а третье место – Марина Русских.

Торжественная церемония прошла на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском.

Детские соревнования «Дюлин «Берингия – 2023» состоялся в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2023».

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при Правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.