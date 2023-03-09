Проектирование взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тиличики на Камчатке начнется в этом году, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

«Одной из самых северных и важных для снабжения отдалённых посёлков точек являются Тиличики. Здесь производится перегрузка и товаров первой необходимости и доставка пассажиров на все севера. В этом году начнется проектирование взлётно-посадочной полосы в Корфе», – сказано в сообщении.

Глава Олюторского района Руслан Старых уточнил, что проведут реконструкцию старого аэропорта в селе Корф.

Село Тиличики является административным центром Олюторского района, где проживают около 1,2 тысяч человек.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил заняться восстановлением аэропорта села Тиличики на Камчатке. Аэропортовый комплекс пострадал во время землетрясения 2006 года и не реконструировался в течение многих лет. Через эту точку пассажиры и грузы отправляются во все северные точки Камчатского края, а объем услуг составляет около 70% от всей деятельности аэропортов, входящих в состав предприятия «Аэропорты Камчатки». На плохую работу аэропорта не раз жаловались местные жители.