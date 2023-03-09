Камчатские врачи рассказали, что такое шкала Апгар

Шкала Апгар – это система быстрой оценки состояния новорожденного, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«В 1952 году на 27-м ежегодном конгрессе анестезиологов американский врач-анестезиолог Вирджиния Апгар впервые официально представила разработанную ею систему оценки состояния новорождённого на первых минутах жизни», – рассказали в Центре.

Этот простой метод для начальной оценки состояния ребёнка с целью выявления необходимости реанимационных процедур применяется во всем мире до сих пор.

Шкала предполагает суммарный анализ пяти показателей, каждый из которых оценивают целочисленно в баллах от ноля до двух включительно.

Общий результат оценки может быть в диапазоне от ноля до десяти. Шкала Апгар является одним из трёх параметров, наряду с весом и ростом, о которых сообщают родителям новорожденного.