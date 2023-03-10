Одиннадцать этапов преодолели участники гонки «Берингия – 2023»



Продолжается традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023» на Камчатке. Участники преодолели одиннадцать этапов, сообщает корреспондент ИА «Камчатка».

В ходе 11-го этапа Николай Левковский потерял свое преимущество. На 10-ом этапе он был впереди конкурентов на 20 минут, теперь отстает от лидера гонки – Андрея Семашкина – на 16 минут.

Третьей идет упряжка Анны Семашкиной, четвертой – Алексея Попова. За ними следуют Александр Иванов и Абдурасул Холмуродов.

На этом этапе каюры преодолели 80 км от Паланы до Лесной.

Сегодня стартует 12-й этап гонки. Каюрам предстоит пройти 65 километров до Базы оленеводов.

Отследить хронику большой гонки «Берингия – 2023» можно на сайте «Камчатка Сегодня».