Читайте нас в социальных сетях:
10 Марта, пятница
Облачно
ночью -8°C
днем 1°C
ветер 1.9 м/с
Завтра, 11 Марта
Облачно
-7 ... 2°C
ветер 2.2 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. Берингия
  5. Одиннадцать этапов преодолели участники гонки «Берингия – 2023»

Одиннадцать этапов преодолели участники гонки «Берингия – 2023»

10:50
13
Фото: Александра Радченко
Фото: Александра Радченко


Продолжается традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия – 2023» на Камчатке. Участники преодолели одиннадцать этапов, сообщает корреспондент ИА «Камчатка».

В ходе 11-го этапа Николай Левковский потерял свое преимущество. На 10-ом этапе он был впереди конкурентов на 20 минут, теперь отстает от лидера гонки – Андрея Семашкина – на 16 минут.

Третьей идет упряжка Анны Семашкиной, четвертой – Алексея Попова. За ними следуют Александр Иванов и Абдурасул Холмуродов.

На этом этапе каюры преодолели 80 км от Паланы до Лесной.

Сегодня стартует 12-й этап гонки. Каюрам предстоит пройти 65 километров до Базы оленеводов.

Отследить хронику большой гонки «Берингия – 2023» можно на сайте «Камчатка Сегодня».

берингияберингия-2023гонка на собачьих упряжкахфестиваль

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Участниками гонки «Берингия. Авачa» станут десять каюров
Финишировали участники гонки "Берингия. Авача" на Камчатке
Владимир Солодов встретился с участниками камчатской гонки «Берингия. Авача»
Ирина Яровая поприветствовала участников камчатской гонки «Берингия»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.