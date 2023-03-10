Основными правилами ухода за новорожденными поделились камчатские медики

Помощь в уходе за новорожденным ребенком часто нужна молодым неопытным родителям. В Центре общественного здоровья Камчатки рассказали об основных правилах этого процесса.

«Младенца нужно обязательно купать каждый день. При этом в помещении должно быть примерно от 18 до 22 градусов тепла, а температура воды – около 37 градусов. Новорожденных не рекомендуется мыть даже детским мылом, так как оно сушит кожу. Существуют специальные детские пенки, которые можно использовать не чаще двух раз в неделю. Голову рекомендуется мыть раз в неделю специальным детским шампунем. Вытирать ребенка следует, осторожно промакивая кожу полотенцем. Складки на коже младенца нужно обрабатывать дважды в день защитным кремом, который убережет ее от раздражений», – рассказали специалисты Центра.

Глаза новорожденного врачи рекомендуют осторожно протирать мягкими движениями в сторону носа отдельным ватным тампоном, смоченным в теплой кипяченой воде. Ногти советуют подстригать во время сна, когда ручки и ножки ребенка расслаблены.

«При смене подгузников важно делать перерыв на 15-20 минут, чтобы дать коже немного «подышать». Пеленки и распашонки необходимо менять дважды в день, а все его белье после стирки обязательно проглаживать утюгом. Гулять с младенцем нужно каждый день, если на улице в ясную погоду температура до -10, а при осадках или сильном ветре до -5 градусов. Одевать малыша нужно так, чтобы на нем было на один слой одежды больше, чем на взрослом. Длительность прогулки следует постепенно увеличивать, начав с 10-15 минут», – пояснили в Центре.

Педиатры убеждены, что самое лучшее питание для младенца – это грудное молоко. В случаях, когда у матери его не хватает, поможет врач, который даст необходимые рекомендации. По мере роста ребенка постепенно вводится прикорм, то есть новые продукты.