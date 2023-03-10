Камчатские врачи рассказали, что делать, если заболел младенец

В сезон высокой заболеваемости гриппом и простудой часто врач не успевает прийти так быстро, как хотелось бы родителям заболевшего младенца. Между тем, до прихода специалиста можно принять самостоятельные меры, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Нужно померить температуру ребенку. Если измеряли в динамике, то данные записать и показать доктору. При высокой температуре ребенка нельзя кутать или даже тепло одевать. Дома можно раздеть до нижнего белья. Одноразовый подгузник с младенца следует снять. Есть также физические методы охлаждения: можно обтирать прохладной водой; на голову, живот, места магистральных сосудов положить смоченную водой ткань», – рассказали в Центре.

Там добавили, что также следует обильно и дробно поить заболевшего ребенка. Если отказывается, нужно постоянно предлагать из чайной ложечки и смачивать губы.

«Не бывает детей, которые не болеют. Болеют все, только одни часто, а другие не очень. Главное помнить, что любые лекарственные средства должны назначаться врачом на очном приеме, после осмотра», – сказали в Центре.