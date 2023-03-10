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  4. Неправильное лечение простуды может навредить иммунитету ребенка – врачи

Неправильное лечение простуды может навредить иммунитету ребенка – врачи

18:00
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Неправильное лечение простуды может навредить иммунитету ребенка – врачи


Вмешательство в работу иммунитета ребенка может задержать его формирование и совершенствование. Специалисты Центра общественного здоровья Камчатки отмечают три ключевые ошибки родителей при лечении простуд.

«Во-первых, при ОРВИ нельзя принимать антибиотики без назначения врача. Большинство простуд вызывают вирусы – на них антибиотики не действуют. А бесконтрольный приём антибиотиков, неправильная дозировка или длительность приёма – это грубое вмешательство в систему работы иммунитета. Антибиотики, когда они не нужны для лечения, могут привести к дисбактериозу, аллергии, наконец, они могут оказаться малоэффективными при реальной необходимости их приема», – рассказали в Центре.

Во-вторых, не нужно применять иммуномодуляторы. На самом деле, препараты, влияющие на иммунитет, очень серьезные. Те препараты, которые действительно могут применяться для лечения вирусных заболеваний (в частности, гриппа) не относятся к иммуномодуляторам, имеют массу противопоказаний и побочных эффектов, и их не назначают маленьким детям.

В-третьих, не надо сбивать температуру при первом её появлении. Температура означает, что иммунитет работает, борется с возбудителем инфекции. Повышение температуры также помогает клеткам иммунной системы быстрее справиться с вирусом. Если сбить температуру без особой необходимости, то иммунитет может воспринять это как сигнал об окончании борьбы. При этом антитела к возбудителю не выработаются, и при следующей встрече с ним снова начнется ОРЗ.

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