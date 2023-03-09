Музеи Камчатки: с начала года в них побывали почти 30 тысяч человек

Музеи Камчатки с начала года посетили почти 30 тысяч человек, из которых около 15,5 тысячи отдали предпочтение Камчатскому краевому художественному музею, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

На сегодняшний день в краевом художественном музее открыта экспозиция «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга», которая до этого проходила во Владивостоке, где ее посетили свыше 50 тысяч человек.

Всего на Камчатке 14 музеев. В число лидеров по популярности среди музеев региона вxoдят краеведческий музей в Вилючинске, Быстринский районный этнографический музей, Соболевский районный историко-краеведческий музей, Камчатский кpaeвой объединенный музей в Петpoпавловске-Камчатском и его отдел в ceле Мильково.

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«Камчатский краевой объединенный музей: природа, история, культура» — рассказ о старейшем на Камчатке музее, с самой масштабной в крае коллекцией, которая рассказывает о нашем полуострове едва ли не все. Его фонды включают в себя более 120 тысяч музейных предметов, по которым можно узнать об истории, природе и культуре народов полуострова.

«Научный музей вулканологии ИВиС ДВО РАН: артефакты из жерла исполинов» — музей института вулканологии именуется научным неспроста. Создан он в первую очередь для сотрудников Академии наук, которые могут сюда обратиться за предоставлением образцов для работы, и это частая практика. Здесь всегда рады школьникам и студентам, очень заинтересованы в привлечении в институт молодежи, особенно сейчас, когда в стране необходимо развивать науку и технологии.

« Музей «Океанрыбфлота»: о рыбаках и рыбе в интерактиве и не только» — это первый на Камчатке промышленный музей, посвящённый более чем полувековой истории предприятия. Музей расположен в реконструированном здании бывшего ресторана «Вулкан», рядом со зданием управления компании. Здание музея выполнено в едином фирменном стиле, отсылающем к уникальной природной среде полуострова, – океану, снегу и вулканической лаве.

«Город воинской славы: история подвигов разных лет» — камчатцам он известен под другим названием – Музей боевой славы. Это не удивительно, ведь исторический центр —прямой потомок этого, всем знакомого музея, который был основан 26 июля 1959 года, в День Военно-морского флота.