Заболеваемость COVID-19 на Камчатке пошла на спад

На Камчатке за минувшие сутки выявлено 18 новых случаев COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф. Это вдвое меньше, чем еще несколько дней назад.

По данным на 10 марта, в больницах Камчатского края лежат 55 человек, болеющих COVID-19 (четыре госпитализации за сутки), 21 из них болен ковидной пневмонией. В стационарах Камчатки из 105 ковидных коек свободными остались 50 (48%).

Общее количество случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 45 тыс. 853. Выздоровели 44 тыс. 556 человек (25 за сутки). От COVID-19 на Камчатке погибли 629 пациентов.