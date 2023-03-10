ТОР «Камчатка»: три новых резидента добавились с начала 2023 года

Число резидентов территории опережающего развития, реализующих свои инвестиционные проекты, увеличилось со 124-х до 127-ми на Камчатке с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С начала этого года прошло всего два месяца, но уже три новых резидента у нас появились. В целом, если смотреть на структуру резидентов ТОР, то конечно, две главные отрасли, более всего представленные среди резидентов – это рыбохозяйственный комплекс и туризм. И именно в туризме, в гостиничном хозяйстве число резидентов становится всё больше и больше», – рассказала зампредседателя регионального правительства Юлия Морозова.

На прошедшем в начале марта наблюдательном совете было одобрено решение о расширение границ ТОР «Камчатка» под создание производственно-складской базы для обслуживания и ремонта специальной строительной техники в Елизовском районе. Проект предусматривает строительство ремонтных боксов, возведение складских помещений, устройство бетонной площадки для приема контейнеров.

Реализация проекта начнётся уже в первом квартале текущего года, а приступить к операционной деятельности планируется в третьем квартале 2024 года. Общий объём капитальных вложений предварительно оценивается в 90 миллионов рублей. Запланировано создание около 20 новых рабочих мест.

Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал в конце 2014 года. ТОР «Камчатка» создана в соответствии с постановлением правительства РФ от 28 августа 2015 года № 899.