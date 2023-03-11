Камчатские медики рассказали, как формируется иммунитет у детей



Правильное лечение простуды у детей – это важный фактор формирования крепкого здорового иммунитета, который будет активно бороться с инфекциями в старшем возрасте, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Детский возраст – это время, когда иммунитет становится мощнее и активнее. И для этого, как бы парадоксально это ни звучало, нужны простуды, ОРВИ и ОРЗ. Иммунитет не может взяться «из ничего». Чтобы его клетки получили иммунную память, узнавали при встрече того или иного возбудителя, они должны столкнуться с ним, распознать и запомнить, как “чужого”», – рассказали в Центре.

По словам специалистов, когда вирус впервые попадает в организм, он проходит через слизистые оболочки и начинает размножаться в организме и вызывает местное воспаление: боли в горле, насморк, расстройство пищеварения и т. д. Иммунная система видит, что это «чужой» и направляет к местам внедрения вирусов свои клетки. Начинаются процессы уничтожения вируса, которые всегда сопровождаются общими симптомами интоксикации: повышением температуры, ознобом, мышечно-суставной и головной болью, слабостью, сонливостью, снижением или отсутствием аппетита.

Когда процесс уничтожения возбудителя инфекции закончен, иммунная система запоминает его и вырабатывает антитела к нему. При следующей встрече клетки сразу распознают этого возбудителя и быстро уничтожают. Человек чаще всего не замечает этого, так как проявлений болезни теперь нет или они очень незначительны.

«Из-за того, что вирусов очень много, простуда у ребёнка может быть 4-5 и даже 10 раз в год. У вирусов разные характеристики, и иммунитет их различает. Поэтому каждый раз, встречая новый вирус, иммунная система начинает бороться с ним и вырабатывает антитела. Таким образом, иммунитет постепенно запоминает возбудителей инфекции, типичных для социума ребёнка – дома, сада, школы, улицы», – пояснили медики.