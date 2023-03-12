Камчатские врачи рассказали, как развивается новорожденный в первые недели жизни

Изменения в поведении малыша можно заметить уже в первые четыре недели после его появления на свет. Ребенок активно реагирует на внешние раздражители, рассказали специалисты Центра общественного здоровья Камчатки.

- Что видит ребенок в первые месяцы?

- В фокусе для новорожденного будут только те объекты, которые приближены к нему на 20-25 сантиметров. С этого расстояния грудничок точно разглядит лица мамы и папы. Все, что дальше, будет для него размытым, ведь в первое время ребенок близорук, уже способен следить за плавными движениями и объектами.

- Что он слышит в первые месяцы?

- Еще в утробе матери у него развивается слух. Все процессы, которые происходят в организме мамы – от сердцебиения до работы пищеварительной системы – познаются им в качестве звуков. Поэтому когда новорожденный появляется на свет, окружающий мир звучит для него громко и отчетливо. Но слишком резкие и громкие звуки могут его напугать. С первого дня жизни лучшая музыка для новорожденного – это голоса его родителей. Они способны успокоить и убаюкать.

- Как новорожденный ощущает мир?

- Прикосновения, тактильный контакт с объектами – это один из первых способов познания мира, который есть у ребенка. Поэтому важно сделать окружающую его реальность дружелюбной: выбирать для новорожденного комфортную одежду, удобную кроватку, сопровождать каждый день его жизни мягкими и ласковыми прикосновениями. В начале первого месяца жизни можно увидеть первую улыбку малыша. Это еще не осмысленная реакция на внешний мир, а проявление рефлексов. Настоящая улыбка у маленького человечка появляется в 6-8 недели жизни.

- Как малыш должен двигаться?

- Уже на пятой неделе жизни младенец начнет поднимать на короткое время головку и лежать на животе. Некоторым удается к этому времени научиться поворачиваться в разные стороны. Постепенно обогащается арсенал знаков, которые он может подавать, с усложняющейся интонацией, а также движения ручками и ножками – малыш учится общаться с вами и миром.

- Как развивать активность ребенка в первый месяц?

- Главная задача родителей – заниматься новорожденным ребенком. Регулярно укладывайте его на животик – так вы поможете грудничку развивать мышцы верхнего плечевого пояса и шеи. Разговаривайте с ним, включайте приятную музыку или белый шум – так он быстрее привыкнет к новому окружению.